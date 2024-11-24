«Обалдеть»: Мостовой шокирован победой «Спартака»

Экс-футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о результате вчерашнего дерби «Спартак» - «Локомотив». «Красно-белые» на домашнем стадионе одержали крупную победу со счетом 5:2. Покер оформил форвард Манфред Угальде.
«Я прогнозировал победу «Спартака» на протяжении недели, но не думал, что выиграют так. Я говорил про 2:1, 3:2, но не 5:2. Обалдеть. Так что вот так», - передает слова эксперта Metaratings.ru.
После 16 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 31 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице. Команда Деяна Станковича отстает от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.
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