Джикия высказался после ничьей с «Краснодаром»

Центральный защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия пообщался с представителями СМИ после ничейного результата с «Краснодаром». Матч 16-го тура чемпионата России завершился вничью со счетом 2:2.

«Приятно набирать очки. Надо будет хорошо провести этот год до конца, подготовиться, а в марте-апреле показывать хороший футбол с принципиальными соперниками», - передает слова футболиста «Чемпионат».

После вчерашнего результата подмосковная команда набрала 13 баллов и находится на 12-й позиции в турнирной таблице. Следующий поединок «Химки» сыграют на выезде с московским «Локомотивом».