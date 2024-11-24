Ветеран «Спартака» отреагировал на 4 гола Угальде «Локомотиву»

Экс-футболист столичного «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал четыре гола нападающего «красно-белых» Манфреда Угальде в дерби с «Локомотивом». «Народная команда» одержала победу со счетом 5:2.
«В хорошей компании костариканец оказался? Наверное. Причём все спартаковцы же, да? Конечно, приятно находиться в такой компании, приятно вспомнить», - передает слова эксперта Metaratings.ru.
Ранее покерами отмечались Масалитин, Андрей Тихонов и Александр Ширко.
Благодаря вчерашнему выступлению Угальде возглавил бомбардирскую гонку чемпионата России. В активе нападающего 12 забитых мячей.
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