Червиченко назвал проблему ЦСКА после проигрыша «Ростову»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о гостевой победе «Ростова» над московским ЦСКА в рамках 16-го тура чемпионата России.

«ЦСКА ещё недостаточно стабилен. Ничего не предвещало, но «Ростов» умеет выжимать максимум из ничего. В этот раз у ростовчан получилось. Была больше ничейная игра», - передает слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что матч прошел на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился победой команды Валерия Карпина со счетом 2:1. После этого успеха «Ростов» с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а ЦСКА (27) находится на шестой позиции.