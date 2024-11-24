Форвард «Ростова» Голенков высказался о победе над ЦСКА

Форвард «Ростова» Егор Голенков пообщался с представителями СМИ после гостевой победы над столичным ЦСКА в рамках 16-го тура Премьер-лиги. «Жёлто-синие» выиграли со счетом 2:1.

«Всегда важно выигрывать в каждом матче. Хорошо, что получилось одержать победу над ЦСКА. Важно было выйти на поле, помочь команде впереди и постараться забить гол», - передает слова футболиста «Чемпионат».

После вчерашней победы подопечные Валерия Карпина набрали 20 баллов. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице, отставая от идущего седьмым казанского «Рубина» на два очка.