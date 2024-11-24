Бывший форвард «Спартака» отреагировал на покер Угальде

Экс-форвард столичного «Спартака» Александр Ширко прокомментировал покер нападающего «красно-белых» Манфреда Угальде в дерби со столичным «Локомотивом».
«Ему не хватало голов в какой-то период, но тут как бывает: прорвет и всё начинает идти, как нужно. Поздравляю Манфреда с этим достижением», - приводятся слова Александра на официальном сайте московского клуба.
Напомним, что «Спартак» крупно обыграл «Локомотив» со счетом 5:2.
Угальде в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги отметился 12 забитыми мячами. Легионер является лучшим голеадором турнира, опережая Алексея Батракова на два мяча.
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