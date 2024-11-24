Канчельскис рассказал, с кого надо брать пример российским футболистам

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о голкипере Матвее Сафонове, выступающем в чемпионате Франции за «ПСЖ».
«Нашим игрокам надо брать пример с Сафонова - не побоялся, уехал и регулярно играет в европейском топ-клубе. У Матвея есть все шансы стать первым номером «ПСЖ», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне российский голкипер провел три «сухих» поединка за парижскую команду.
Сафонов пополнил ряды парижского гранда минувшим летом, заключив пятилетнее трудовое соглашение. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста составляет 20 миллионов евро.
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