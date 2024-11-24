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Ветеран «Спартака» отреагировал на тяжёлую победу «Зенита»

24 Ноября 2024 • 09:25 Комментировать

В поединке 16-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на выезде минимально одолел «Оренбург», забив гол на последних минутах. Об этом матче поделился мыслями футбольный эксперт Александр Бубнов.

«Закономерным результатом стала бы ничья, но «Зенит» дожал соперника. У команды Семака сработали замены, за счёт которых удалось освежить игру. «Оренбург» не за что ругать», - приводятся слова Александра на страницах Sportbox.

Напомним, что победный гол в прошедшем противостоянии забил полузащитник Александр Ерохин.

«Зенит» набрал 39 баллов и занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Оренбург» с восемью очками находится на последней строчке.

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