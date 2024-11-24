«Ростову» предложили купить полузащитника - известно имя

Хавбек сербского клуба «Бачка Топола» Ифет Джаковац может трудоустроиться в Российской премьер-лиге.

Согласно сведениям «РБ Спорта», 26-летнего боснийского футболиста предложили подписать спортивному директору «Ростова» Алексею Ряскину. В стане «жёлто-синих» пока не приняли окончательного решения по этому трансферу.

В сезоне-2024/2025 Ифет провел 17 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и пять голевых передач. Он играет за свой нынешний клуб с января 2021 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость Джаковаца в 2,5 миллиона евро.