Ветеран «Спартака» прокомментировал покер Угальде «Локомотиву»

Бывший футболист столичного «Спартака», а сейчас эксперт Александр Бубнов поделился мнением о выступлении форварда «красно-белых» Манфреда Угальде в дерби с «Локомотивом». Нападающий отметился четырьмя забитыми мячами.
«В этом матче форвард во всей красе показал, что умеет делать всё. Важно понимать также, в каком матче он сделал покер. Теперь у него может появиться большая уверенность в себе», - передает слова эксперта Sportbox.
Напомним, что дерби «Спартака» и «Локомотива» прошло на стадионе «Лукойл Арена» в субботу, 23 ноября. Подопечные Деяна Станковича отпраздновали разгромную победу над гостями со счетом 5:2.
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