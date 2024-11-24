«Спартак» может расстаться с российским полузащитником - названо имя

Московский «Спартак» может расстаться с одним из полузащитников команды. Речь идет о 24-летнем Михаиле Игнатове.

Согласно сведениям «Спорт-Экспресса», клуб может рассмотреть вариант аренды или полноценной продажи игрока в зимнее трансферное окно. Сам Игнатов недоволен количеством игровой практики в «народной команде».

В текущем сезоне Михаил поучаствовал в девяти поединках «Спартака», не отметившись голевыми действиями. Он выступает за «красно-белых» с 2021 года. Трудовое соглашение между сторонами истекает в конце декабря 2025-го.