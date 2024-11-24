Бубнов вынес категоричный вердикт по «Спартаку»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о чемпионских амбициях «красно-белых» в текущем розыгрыше Премьер-лиги.
«За чемпионство «Спартак» бороться не будет, у того же «Зенита» более стабильная игра. Но за место в тройке «красно-белым» реально зацепиться с такой игрой», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.
В последнем матче чемпионата России «Спартак» на домашнем стадионе принимал другой столичный клуб – «Локомотив». Подопечные Деяна Станковича крупно обыграли «железнодорожников» со счетом 5:2. «Народная команда» отстает от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.
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