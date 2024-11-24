Бубнов дал прогноз на матч «Пари НН» - «Динамо» Махачкала

В рамках 16-го тура чемпионата России состоится поединок между «Пари НН» и махачкалинским «Динамо». Об этом матче поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:0. Нижегородцы постоянно борются за выживание. «Динамо» хорошо обороняется, забить гостям будет очень тяжело, но в нападении команда выглядит слабо. Будет тягучий матч», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч «Пари НН» против «Динамо» состоится на стадионе в Нижнем Новгороде в воскресенье, 24 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости находятся на 11-й строчке.