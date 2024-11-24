Балахнин - о матче «Ростова» с ЦСКА: «Ничья была бы самым адекватным итогом»

В российском футболе проходят матчи шестнадцатого тура Премьер-лиги, московский ЦСКА на своём поле проиграл «Ростову» со счетом 1:2. Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин не считает итоговый результат справедливым. На его взгляд, наиболее адекватным результатом матча была бы ничья:

- Справедливее была бы ничья по игре. Но мы ведь знаем, что в обороне ЦСКА есть дыры и «армейцы» могли пропустить, - цитирует слова Балахнина Vprognoze.ru.

«Ростов» занимает в настоящий момент восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.