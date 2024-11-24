​Наумов: «Место Соболева - на скамейке»

Минувшим летом российский нападающий Александр Соболев перебрался в питерский «Зенит» после того, как провёл четыре года в московском «Спартаке», но пока что его результаты оставляют желать много лучшего. В последних девяти матчах Соболев даже не может забить. Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов скептически относится к перспективам игрока. Он считает, что его место на скамейке запасных:

- С приходом в «Зенит» он ещё ни разу не сыграл нормально, а когда он переходил, я сказал, что Соболев – твёрдый игрок лавки. Он не будет в «Зените» играть, при том составе, который сейчас есть, - цитирует слова Наумова Vprognoze.ru.