Гурцкая считает, что Слишкович не должен работать в РПЛ

Известный агент Тимур Гурцкая высказался о главном тренере «Оренбурга» Владимире Слишковиче.

По мнению эксперта, есть ряд тренеров, которые не должны работать в Российской премьер-лиге.

«У него [Слишковича] нет портфолио. Да, он сын крутого футболиста, смотрел много футбола. Но задаю вопрос – что ты делал четыре года в Питере перед переходом в «Спартак»?» — цитирует Гурцкая портал «РБ Спорт».

Напомним, Слишкович возглавил «Оренбург» в начале октября, сменив на посту главного тренера Давида Деограсию.

В настоящий момент «Оренбург» замыкает турнирную таблицу чемпионата России, имея в копилке всего восемь очков.

В 17-м туре подопечные Слишковича проведут выездной поединок против «Акрона».