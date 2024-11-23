Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гурцкая считает, что Слишкович не должен работать в РПЛ

23 Ноября 2024 • 23:51 Комментировать
Оренбург
0:1
Зенит

Известный агент Тимур Гурцкая высказался о главном тренере «Оренбурга» Владимире Слишковиче.

По мнению эксперта, есть ряд тренеров, которые не должны работать в Российской премьер-лиге.

«У него [Слишковича] нет портфолио. Да, он сын крутого футболиста, смотрел много футбола. Но задаю вопрос – что ты делал четыре года в Питере перед переходом в «Спартак»?» — цитирует Гурцкая портал «РБ Спорт».

Напомним, Слишкович возглавил «Оренбург» в начале октября, сменив на посту главного тренера Давида Деограсию.

В настоящий момент «Оренбург» замыкает турнирную таблицу чемпионата России, имея в копилке всего восемь очков.

В 17-м туре подопечные Слишковича проведут выездной поединок против «Акрона».

👍 1
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Тимур Гурцкая Владимир Слишкович ещё теги

Новости по матчу

23 Ноября
23:51
Гурцкая считает, что Слишкович не должен работать в РПЛ
18:31
В РПЛ сменился лидер
17:32
Аршавин не видит в игре «Зенита» «лёгкости»
16:56
Радченко – о Ерохине: «Палочка-выручалочка»
16:36
Семак ответил, когда Латышонок вернётся на поле
16:11
Марин – о матче с «Зенитом»: «Гордимся проделанной работой»
16:01
Семак — о воспитанниках: «Мы даём возможность проявить себя всем, но этой возможностью нужно пользоваться»
15:55
Марин – о матче с «Зенитом»: «Увы, не получился только результат»
15:48
Соболев нанёс всего 10 ударов за девять матчей в составе «Зенита» в РПЛ 1
15:46
Семшов: «Соболев приносит пользу «Зениту»
15:39
«Зенит» стал абсолютным лидером сезона РПЛ по победам на выезде
15:34
Только два игрока в РПЛ в 21-м веке забивали после выхода на замену больше Ерохина
14:56
Слишкович: «Не могу быть довольным результатом, но тем, что ребята показали, могу»
14:50
Семак: «В составе соперника я редко кого выделяю, но сегодня выделю Марина»
14:40
Барриос установил рекорд сезона по точным передачам в финальную треть
14:13
На «Матч ТВ» объяснили проблему с эмблемами в трансляции
14:09
15 матчей без побед – серия «Оренбурга» в РПЛ продлилась
14:03
Больше тайма «Зенит» играл в большинстве, но забил «Оренбургу» только на последних секундах 2
11:56
Слишкович не может рассчитывать на 11 игроков «Оренбурга» в матче с «Зенитом»
11:50
Семак: «Конечно, играть в полдень - непривычно для игроков, но ничего страшного»
11:30
«Оренбург» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
02:02
Оренбург - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
22 Ноября
21:24
Аршавин дал комментарий о Соболеве
20:10
Хомуха объяснил, почему «Зениту» будет непросто в игре с «Оренбургом»
15:07
Павлюченко ответил, кто разыграет чемпионский титул РПЛ
14:23
Аленичев: «Хочу, чтобы Глушенков вылечился и феерил лет пять»
11:34
Ставка и прогноз на точный счёт матча Оренбург — Зенит РПЛ — 23 ноября 2024
00:39
Надёжная ставка и прогноз на матч Оренбург — Зенит чемпионата России — 23 ноября 2024
21 Ноября
17:39
«Разгрома не будет»: Гасилин — о матче «Оренбург» - «Зенит»
17:09
Москвичёв рассказал, хочет ли поиграть в Европе
14:19
Гонду: «С детских времён знаком с аргентинцами из «Оренбурга»
14:00
Семак — о матче с «Оренбургом»: «Нас ждёт непростой выезд»
13:27
«Зенит» определился с будущим Родригао и Артура
13:20
Гонду: «Возвращение Глушенкова – очень важный момент»
20 Ноября
23:01
Прогноз и ставка на фору на матч Оренбург – Зенит чемпионата России – 23 ноября 2024
14:40
Газзаев: «Зенит» остаётся командой, которая может выиграть очередное чемпионство»
19 Ноября
16:13
Игрок «Зенита»: «Мы снова выиграем РПЛ» 1
18 Ноября
17:20
Васильев рассказал об адаптации Соболева в «Зените»
16:21
Раскрыты трансферные планы «Оренбурга»
15:57
Игрок «Зенита» Васильев: «Всегда хочется большего»
15:45
Роберто Фернандес считает, что Латышонок заслуженно перешёл в «Зенит»
14:13
Васильев: «Хочу сам выиграть конкуренцию у Барриоса»
17 Ноября
22:27
Личка верит, что Слишкович поможет «Оренбургу»
12:08
Веденеев сравнил «Зенит» с командой 40-летней давности
16 Ноября
21:46
Глушаков ответил, готов ли возглавить ЦСКА или «Зенит»
20:19
Наумов ответил, когда мы увидим прежнего Глушенкова 1
18:31
Агент Сафонов назвал тройку лучших вратарей РПЛ
15 Ноября
14:39
Жирков: Я не удивлюсь переходу Батракова в «Зенит»
14 Ноября
19:18
Тарханов назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство
13 Ноября
16:56
Широков озвучил задачу «Зенита» в год столетия клуба
12 Ноября
20:59
Дзюба мог оказаться в другом клубе РПЛ до перехода в «Акрон»
19:48
Сесар Навас назвал фаворита РПЛ
11 Ноября
21:12
Колыванов: «Соболев начнёт забивать»
20:26
Канчельскис: «Зенит» станет чемпионом, а великий «Спартак» снова будет пятым»
16:43
Радимов объяснил, почему верит в очередное чемпионство «Зенита»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» обратился к Джикии Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Назван главный фаворит на «Золотой мяч» - 2025: Винисиус – четвёртый, Холанн – седьмой, а Мбаппе – десятый Родри назвал единственного игрока, который может приблизиться к Роналду и Месси Доннарумма может уйти из «ПСЖ» в суперклуб Роналду назвал рекорд, который не хочет побить Роналду получил предложение по смене клуба от звёздного тренера В «Манчестер Сити» приняли решение по Холанну после продления контракта Гвардиолы
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Что привело «Манчестер Сити» к серьёзному кризису Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать
Спортивные новости
«Локомотив» без шансов проиграл «Торпедо» в КХЛ Корешков: Ян победил без вопросов Ян выиграл у Фигейреду единогласным решением судей Врач раскрыл, как будет проходить восстановление Овечкина после перелома ноги Расселл выиграл квалификацию на Гран-при Лас-Вегаса Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Химки Химки
Краснодар Краснодар
2
2
5.40 4.60 1.50
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
5
2
2.00 3.65 3.35
Видео
24.11.24 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
2.06 3.45 3.35
Видео
24.11.24 в 16:30
Факел Факел
Динамо Москва Динамо Москва
4.70 3.75 1.69
Видео
24.11.24 в 19:00
Пари НН Пари НН
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
2.15 3.15 3.45
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
23 Ноября
23:51 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая считает, что Слишкович не должен работать в РПЛ
23:23 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «В такую погоду не хочется играть, но надо»
23:13 · Россия. Премьер-лига
Угальде рассказал, кому подарит свой мяч после покера в дерби
23:05 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Химок» Джикия: «У команды появляется характер»
22:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой отреагировал на путаницу с игроками «Спартака»: «Угальде ведь четыре забил, как Барко?» эксклюзив
22:37 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов: «Не считаю, что Соболев провалился»
22:29 · Россия. Премьер-лига
Барко: «Не знал, что дождь – спартаковская погода, но примета работает» эксклюзив
22:21 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов объяснил проблему «Зенита»
22:17 · Россия. Премьер-лига
Зорин: «Ошибка Лантратова придала нам уверенности» эксклюзив
22:16 · Россия. Премьер-лига
Станкович поблагодарил Бабича, сыгравшего в дерби с травмой
22:07 · Россия. Премьер-лига
Бабич: Я чувствовал боль, но обязательно должен был сыграть в дерби 1
22:02 · Россия. Премьер-лига
Монтес: «Ошибка Лантратова нам сегодня дорого стоила» 2 эксклюзив
21:52 · Россия. Премьер-лига
Виталий Дьяков прокомментировал проблемы московского ЦСКА 1
21:45 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» 7 лет не может выиграть у «Спартака» на выезде 1
21:36 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» потерял важного игрока перед матчем с «Краснодаром» 1
21:16 · Россия. Премьер-лига
Маркиньос: «Станкович ведёт «Спартак» вперёд»
21:08 · Россия. Премьер-лига
Маркиньос — о разгроме «Локомотива»: «Так и должен играть «Спартак»
21:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» продлила удачную серию, выиграв матч у «Родины»
21:00 · Россия. Премьер-лига
​Дьяков: «Никто не будет увольнять Карпина»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «Пока не хочу думать о проблемах, хочу порадоваться победе»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Монтес — о поражении от «Спартака»: Могу сказать, что сегодня на поле был не тот «Локомотив»
20:50 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «Победа в таком дерби со счетом 5:2 дорогого стоит»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «Работа всей команды вознесла Угальде на вершину»
20:38 · Россия. Премьер-лига
Зарема: «Локомотиву» в матче со «Спартаком» не хватило Абены на поле 1
20:37 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Мы не смогли справиться с Угальде»
Все новости