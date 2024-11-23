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Масалитин: «В такую погоду не хочется играть, но надо»

23 Ноября 2024 • 23:23 Комментировать
Крылья Советов
...
Ахмат
1 2.15 X 3.40 2 3.40
Через 13 ч. 37 мин.

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился комментарием о матчах в снежную и холодную погоду.

«Честно говоря, в такую погоду не хочется играть, но надо. Естественно, игроки утепляются; идут какие-то движения, которые несвойственны футболу», — цитирует Масалитина Betonmobile.

Эксперт отметил, что в холодную погоду игрокам тяжело быстро двигать мяч, поэтому многие комбинации не проходят. Кроме того, есть большой риск получения травмы, подчеркнул экс-игрок ЦСКА.

После матчей 16-го тура в Российской премьер-лиге сменился лидер. «Краснодар» не смог одолеть на выезде «Химки» (2:2) и отдал первую позицию «Зениту», добывшему гостевую победу над «Оренбургом» (1:0) на последних секундах.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Масалитин

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