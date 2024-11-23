Угальде рассказал, кому подарит свой мяч после покера в дерби

Костариканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос, что сделает с трофейным мячом.

23 ноября «Спартак» разгромил дома «Локомотив» в 16-м туре чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 5:2. Угальде оформил покер и сделал одну голевую передачу.

— Я часто дарю свои трофеи, футболки и мячи своему дедушке. У него уже коллекция. Поэтому это тоже для него. Он живет в Коста-Рике, — цитирует Угальде «Чемпионат».

В текущем сезоне 22-летний форвард забил уже 13 мячей и отдал три результативные передачи в 19 играх.

Трудовой договор Угальде со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.