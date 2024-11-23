Защитник «Химок» Джикия: «У команды появляется характер»

Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался после игры 16-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

Встреча между командами завершилась ничейным результатом со счетом 2:2. Стоит сказать, что матч прошел в снегопад.

«Не в первый раз играем в таких погодных условиях. Самое главное для нас — что все-таки сумели сравнять счет и заработать очки. Можно сказать, что у команды появляется характер», — приводит слова Джикии Legalbet.

В настоящий момент «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 13 очков.

Соперником подмосковного коллектива в 17-м туре станет столичный «Локомотив».