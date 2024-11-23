Мостовой отреагировал на путаницу с игроками «Спартака»: «Угальде ведь четыре забил, как Барко?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил поздравление Эсекьеля Барко с покером в матче против «Локомотива» (5:2).

«Кого? Барко? Угальде ведь четыре забил, как Барко? Глупость какая, ну как? Почему я Барко…

Его я поздравил, что он гол с игры забил, наверное», — сказал Мостовой.

23 ноября «Спартак» разгромил «Локомотив» в игре 16-го тура РПЛ со счетом 5:2. Четыре мяча забил Манфред Угальде, автором еще одного гола стал Эсекьель Барко.

После игры Мостовой в интервью поздравил именно Барко с покером. Экс-полузащитник заявил, что даже он не забивал четыре мяча в одной игре.

Благодаря победе «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Краснодара».