​Тарханов: «Не считаю, что Соболев провалился»

В шестнадцатом туре российского чемпионата питерский «Зенит» с трудом обыграл «Оренбург», забив один-единственный мяч на выезде. Очередной неудачный матч выдал новобранец питерского клуба Александр Соболев, который в межсезонье перебрался из московского «Спартака» - его заменили уже в перерыве. Российский специалист Александр Тарханов прокомментировал его выступление:

- Нет, провалить, не провалил он. Если бы «Зенит» проиграл, и он не забил бы несколько мячей, тогда можно было об этом говорить. А так просто не всё получилось, также как у многих футболистов «Зенита», - цитирует слова Тарханова Vprognoze.ru.