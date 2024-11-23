Барко: «Не знал, что дождь – спартаковская погода, но примета работает»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу над «Локомотивом» (5:2).
- Сегодня «Спартак» с «Локомотивом» играли в дождь. Вы знаете, что дождь считается спартаковской погодой?
- Нет, не знал. Но сейчас мне кажется, что эта примета действительно работает. Мы первый раз играли в дождь, и получился такой хороший результат.
- Для вас, как для техничного футболиста, насколько сложно играть в такую погоду?
- Нет, не сложно. Мне даже нравится играть в дождь и в снег.
- Почему?
- Меня это мотивирует. Поле влажное, красивое, в общем, мне нравится.
Елена Григорьевская
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