​Тарханов объяснил проблему «Зенита»

В российском футболе проходят матчи шестнадцатого тура, действующий чемпион страны «Зенит» выиграл на выезде у «Оренбурга». Но это получилось с трудом - питерцы забили всего лишь один мяч.

Известный российской специалист Александр Тарханов отметил проблемы «Зенита» в прошедшем матче. Он считает, что чемпиону было трудно взломать хорошо организованную оборону соперника:

- Здесь, всё-таки «Оренбург» хорошо защищался, он практически не давал шансов. Ну и «Зенит» немного медленно играл, а нужно было быстрее и индивидуальные качества проявлять. Когда соперник защищается в таком количестве, нужно, чтобы мяч ходил быстро, чтобы вскрыть оборону, - цитирует слова Тарханова Vprognoze.ru.