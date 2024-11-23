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​Тарханов объяснил проблему «Зенита»

23 Ноября 2024 • 22:21 Комментировать

В российском футболе проходят матчи шестнадцатого тура, действующий чемпион страны «Зенит» выиграл на выезде у «Оренбурга». Но это получилось с трудом - питерцы забили всего лишь один мяч.

Известный российской специалист Александр Тарханов отметил проблемы «Зенита» в прошедшем матче. Он считает, что чемпиону было трудно взломать хорошо организованную оборону соперника:

- Здесь, всё-таки «Оренбург» хорошо защищался, он практически не давал шансов. Ну и «Зенит» немного медленно играл, а нужно было быстрее и индивидуальные качества проявлять. Когда соперник защищается в таком количестве, нужно, чтобы мяч ходил быстро, чтобы вскрыть оборону, - цитирует слова Тарханова Vprognoze.ru.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Тарханов
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