Зорин: «Ошибка Лантратова придала нам уверенности»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Локомотивом», 5:2, в матче 16-го тура РПЛ.

- Насколько реваншистские настроения повлияли на победу «Спартака», ведь в первом круге «Локомотив» уверенно переиграл вашу команду?

- Мы хотим победить в любом матче, особенно в дерби. Конечно, мы помнили результат матча первого круга и хотели отомстить «Локомотиву». Сегодня это получилось.

- Что особенно удалось в матче против «железнодорожников»?

- Забили много мячей. Второй тайм начали не очень здорово – пропустили, и появилась небольшая нервозность. Хорошо, что забили четвертый и пятый мячи. Это позволило уже спокойно довести дело до победы.

- Как команда после матча поздравила Угальде с покером?

- Мани - большой молодец, забил четыре мяча после приезда из сборной. А у него ведь был тяжелый перелет. Конечно, все ребята в команде очень рады.

- Вы помните, кто и когда последний раз оформил покер за «Спартак»?

- Вроде писали, что это было 26 лет назад. Я тогда еще даже не родился.

- Это сделал Ширко. Видели его игру за «Спартак»?

- Конечно, я знаю Ширко, видел его игру.

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- Как скоро «Спартак» сможет перекрыть этот рекорд и забить кому-либо шесть мячей?

- Мы постараемся это сделать. Мы всегда стремимся забить как можно больше. В прошлом матче с «Акроном» тоже забили много, сегодня с «Локомотивом» получилось. Будем стараться дальше.

- Каковы шансы «Спартака» вклиниться в чемпионскую гонку, наверняка стремитесь к этому?

- Мы стараемся не смотреть на то, кто идет первым, кто вторым. Наша задача – побеждать. Если будем в каждом оставшемся матче набирать три очка, то станем подниматься выше в таблице.

- Насколько ошибка Лантратова в первом голе повлияла на ход матча и на результат?

- Конечно, она повлияла на ход матча. У нас появилась уверенность в своих силах. Мы продолжили атаковать и забивать. Но не только Лантратов виноват в том, что «Локомотив» пропустил. Наши ребята хорошо запрессинговали. Это и их гол.

- Наверняка сами не ожидали такого подарка от гостей?

- Не сказал бы, что это подарочный гол. Мы на тренировках отрабатываем прессинг. Это голы, которые нападающие должны забивать. Они должны бежать на вратаря и прессинговать. Что отрабатывали, то и получили в игре.

- Угальде возглавил гонку бомбардиров. Насколько реально ему завоевать этот титул в нынешнем сезоне? И какие преимущества у него есть перед конкурентами?

- Мани - очень хороший нападающий. Когда он пришел в команду, ему было немного тяжело. Но сейчас он адаптировался и очень много забивает. Команда играет на него. Мы будем очень рады, если он станет лучшим бомбардиром РПЛ.

Елена Григорьевская