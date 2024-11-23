Станкович поблагодарил Бабича, сыгравшего в дерби с травмой

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился комментарием об игре защитника команды Срджана Бабича в матче с «Локомотивом».

Встреча 16-го тура чемпионата России завершилась со счетом 5:2 в пользу «красно-белых». Бабич отыграл все 90 минут, испытывая проблемы с коленом.

— Благодарен Бабичу. Он показал сегодня себя, свой характер. Мы понимали, что он не готов на 100 процентов, но достал из себя что-то, показал. Очень рад за него как за человека, как за лидера, — заявил Станкович журналистам.

В этом сезоне 28-лений Бабич появился на поле в 17 играх с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.

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