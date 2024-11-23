Бабич: Я чувствовал боль, но обязательно должен был сыграть в дерби

Защитник «Спартака» Срджан Бабич поделился комментарием о своём состоянии.

Напомним, игрок получил травму в расположении сборной Сербии, однако вышел на поле в стартовом составе в дерби с «Локомотивом» и провел на поле все 90 минут.

Бабич признался, что у него есть проблем с коленом, но сейчас он не хочет говорить об этом.

— Закончится первая часть сезона, и я разберусь с этой проблемой. Перед матчем с «Локомотивом» я чувствовал боль, но понимал, что обязательно надо сыграть — возможно, это ключевой момент сезона, — сказал Бабич журналистам.

Дерби завершилось крупной победой «Спартака» над «Локомотивом» со счетом 5:2.