Защитник «Локомотива» Сесар Монтес в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении «Спартаку», 2:5, в матче 16-го тура РПЛ.

- Почему получилось такое крупное поражение от «Спартака»?

- Здесь комплексная причина. Мы не очень здорово начали матч. Игра была агрессивная, вязкая. Мы не сумели показать того накала, того уровня единоборства и агрессии, какой был в матче первого круга со «Спартаком». Во втором тайме попытались вернуться в игру, что-то даже получилось, но в итоге соперник оказался сильнее.

- Ошибка Лантратова вначале встречи так деморализовала «Локомотив»?

- Все могут ошибаться. Это ошибка нам сегодня дорого стоила. Тем не менее, нужно делать выводы из поражения, разбирать наши ошибки и двигаться дальше.

Елена Григорьевская