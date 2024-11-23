Виталий Дьяков прокомментировал проблемы московского ЦСКА

Московский ЦСКА проводит неровный сезон, так в матче шестнадцатого тура армейцы уступили «Ростову», да ещё и на своём поле. Бывший защитник ростовчан Виталий Дьяков считает причиной неудач не очень амбициозное руководство клуба, которое, судя по всему, довольствуется местом в первой половине турнирной таблицы.

- Не знаю, какие задачи стоят перед ЦСКА. Если условно шестое место — никаких вопросов. Но вряд ли в клубе с такой историей будут ставить подобные задачи. На сегодняшний день не все игроки соответствуют уровню ЦСКА, - цитирует слова Дьякова «ВсеПроСпорт».

В настоящий момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре клуб примет дома «Рубин».