«Локомотив» 7 лет не может выиграть у «Спартака» на выезде

23 ноября «Локомотив» проиграл на выезде «Спартаку» в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча между командами завершилась со счетом 2:5.

Данный результат позволил «Спартаку» продлить беспроигрышную серию в дерби с «Локомотивом» до восьми матчей. Напомним, последних раз «железнодорожники» побеждали на «Лукойл Арене» в 2017 году. Тот поединок завершился со счетом 4:3.

Стоит отметить, что три последних матча между «Спартаком» и «Локомотивом» на поле «красно-белых» были очень результативными (5:2, 3:2, 4:2).

После 16 туров «Локомотив» занимает третье место в РПЛ, набрав 34 очка. «Спартак» идет на четвертой позиции, отставая на три балла.