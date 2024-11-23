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«Спартак» потерял важного игрока перед матчем с «Краснодаром»

23 Ноября 2024 • 21:36 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
01.12 19:30

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс не поможет команде в предстоящем матче чемпионата России с «Краснодаром».

В минувшем дерби с «Локомотивом» (5:2) люксембуржец получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в текущем розыгрыше РПЛ. Таким образом, 27-летний хавбек пропустит матч против «Краснодара» из-за перебора желтых карточек.

Игра 17-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится в следующее воскресенье, 1 декабря. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кристофер Мартинс

Новости по матчу

Сегодня, 23 Ноября
19:39
Мартинс не сыграет за «Спартак» в матче РПЛ против «Краснодара»
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