Маркиньос: «Станкович ведёт «Спартак» вперёд»

Вингер столичного «Спартака» Маркиньос поделился комментарием о работе под руководством сербского специалиста Деяна Станковича.

«В команде все игроки лидеры, а главный — тренер. Мы счастливы работать под руководством Станковича, он ведет нас вперед», — цитирует Маркиньоса «Чемпионат».

В 16-м туре Российской премьер-лиги «Спартак» одолел «Локомотив» со счетом 5:2.

Данный результат позволил «Спартаку» подняться на четвертую строчку в чемпионате России, набрав 31 очко в 16 встречах.

В следующем туре подопечные Станковича сыграют в гостях с «Краснодаром». Матч состоится 1 ноября.