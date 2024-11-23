Маркиньос — о разгроме «Локомотива»: «Так и должен играть «Спартак»

Вингер московского «Спартака» Маркиньос поделился комментарием после победы в дерби с «Локомотивом».

Встреча 16-го тура чемпионата России завершилась разгромной победой «Спартака» над «железнодорожниками» со счетом 5:2.

«Мы очень счастливы, что победили. Хорошо играли, надо продолжать в том же духе, так же хорошо двигаться, бежать. Так и должен играть «Спартак», — цитирует Маркиньоса «Чемпионат».

Победа в дерби позволила «Спартаку» подняться на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, сумев заработать 31 балл. Стоит сказать, что «Динамо» может обойти «красно-белых», если выиграет в своем матче 16-го тура.