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​Дьяков: «Никто не будет увольнять Карпина»

23 Ноября 2024 • 21:00 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
Ростов

Несмотря на слухи о возможной отставке Валерия Карпина, бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков уверен, что Карпин будет работать с клубом до тех пор, пока сам не решит уйти, а увольнять его никто не станет:

- Только Карпин может ответить, устал он от такого графика или нет, готов покинуть сборную и остаться в «Ростове» или наоборот. Увольнять Карпина никто не будет. Он останется в клубе, пока сам не скажет, что уходит, - цитирует слова Дьякова «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне дела «Ростова» идут не лучшим образом, команда болтается в середине турнирной таблицы российского чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Виталий Дьяков ещё теги

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