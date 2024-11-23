​Дьяков: «Никто не будет увольнять Карпина»

Несмотря на слухи о возможной отставке Валерия Карпина, бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков уверен, что Карпин будет работать с клубом до тех пор, пока сам не решит уйти, а увольнять его никто не станет:

- Только Карпин может ответить, устал он от такого графика или нет, готов покинуть сборную и остаться в «Ростове» или наоборот. Увольнять Карпина никто не будет. Он останется в клубе, пока сам не скажет, что уходит, - цитирует слова Дьякова «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне дела «Ростова» идут не лучшим образом, команда болтается в середине турнирной таблицы российского чемпионата.