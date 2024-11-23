Станкович: «Пока не хочу думать о проблемах, хочу порадоваться победе»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился эмоциями после крупной победы над «Локомотивом».

Игра 16-го тура чемпионата России завершилась со счетом 5:2 в пользу «Спартака». Автором четырех мячей стал нападающий Манфред Угальде.

— Сегодня я не хочу думать о проблемах. Хочу порадоваться победе. С завтрашнего дня начну думать о проблемах, — цитирует Станковича «Чемпионат».

При этом специалист отметил, что у него приятная головная боль из-за большого выбора игроков.

На данный момент «Спартак» идет на четвертой позиции в чемпионате России, имея на своем счету 31 балл после 16 туров.