Монтес — о поражении от «Спартака»: Могу сказать, что сегодня на поле был не тот «Локомотив»

Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес высказался о разгромном поражении от «Спартака» (2:5) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

Мексиканец отметил, что сегодня на поле был не тот «Локомотива», который зрители привыкли видеть в первом круге чемпионата России.

«Здесь виноваты все, в том числе и я. Просто надо делать правильные выводы из ошибок и двигаться дальше», — приводит слова Монтеса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» остался на третьей строчке в турнирной таблице, однако «Спартак» сократил отставание до трех очков. В следующем туре команда Михаила Галактионова на своём поле сыграет против «Химок».