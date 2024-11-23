Станкович: «Победа в таком дерби со счетом 5:2 дорогого стоит»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Что «Спартак» правильно делал в первом тайме, что позволило с таким уверенным счетом уйти на перерыв?

- Это была подготовленная игра. Мы в первые 45 минут смогли сделать то, что планировали и забить эти три гола. Ребята делали именно то, что мы просили, играли агрессивно, играли жестко, шли на мяч, играли за спину, именно то, как мы договаривались делать. Да, мы забили три, на самом деле могли забить еще в первом тайме. Но ради справедливости, могли и пропустить после углового там были определенные моменты. Но в целом всегда смотрятся все 90 минут. Я очень доволен сегодняшней игрой. Да, был вот этот определенный неудачный период, некое затмение в течение 10 минут, тем не менее, ребята выбрались из этого и смогли добиться победы. Победа в таком дерби со счетом 5:2 дорогого стоит.

- Насколько нервными были эти минуты второго тайма, когда «Локомотив» отыграл эти два мяча?

- Такое может происходить в футболе, нужно, конечно, понимать, что «Локомотив» - тоже очень сильная команда, которая проводит невероятный сезон, исторический для себя, насколько мне известно. Поэтому такое может случиться. Важно, как мы выходим из этой ситуации. Если мы проанализируем те два гола, которые были забиты после углового, там были отскоки. Конечно, это ни в коем случае не умаляет заслуг «Локомотива», потому что команда действительно проводит невероятный сезон.

- Четыре гола Угальде. Что сегодня он делал особенного, что позволило ему забить эти четыре мяча?

- Угальде сегодня провел просто невероятный матч. Давайте не забывать, что он только два дня назад вернулся после матчей национальной команды и буквально полмира пролетел, чтобы вернуться сюда. Я прекрасно знаю, насколько это тяжело. И провести такой матч с таким уровнем борьбы и агрессивности, который необходим был, поэтому он сегодня заслуживает даже на 10 из 10, а 20 из 10. Невероятный матч.

- Это был лучший матч «Спартака» под вашим руководством? Что надо сделать, чтобы показывать такое от игры к игре?

- Конечно, всегда есть в чем прибавить и найти какие-то моменты, но сегодня в частности, конечно, нужно лучше контролировать матч, если ты ведешь в счете так уверенно, можно было лучше и похитрее действовать и так далее. Поэтому, конечно, можно прибавлять. Но в целом повторю, невероятно доволен и счастлив сегодняшней игрой, потому что знаю и вижу, как ребята работают и сколько в это вкладывают. Это их заслуга сегодня.