Станкович: «Работа всей команды вознесла Угальде на вершину»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился комментарием об игре форварда команды Манфреда Угальде, оформившего покер в дерби с «Локомотивом» (5:2).

— Надо говорить не об одном Угальде, а обо всей команде. Работа всей команды вознесла Угальде на вершину, — цитирует Станковича «Чемпионат».

Специалист отметил, что Угальде вернулся в клуб из сборной только два дня назад, а сегодня продемонстрировал феноменальную игру.

В нынешнем сезоне чемпионата России Угальде забил 12 голов и сделал 3 ассиста в 16 встречах.

На сегодняшний день «Спартак» находится на четвертой позиции в РПЛ, имея в копилке 31 балл.