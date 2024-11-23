Галактионов: «Очень хорошо, что нас опустили с небес на землю»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Очевидно, что мы те задачи, которые поставили перед ребятами, к сожалению, не выполнили сегодня. Мы были совершенно не похожи на себя в первом тайме. Понятно, что первый гол ошарашил. Такой быстрый. Из ничего, легкий. Конечно, таких ошибок допускать нельзя. В то же время, я уже сказал, в первом тайме мы были не походи сами на себя. У нас не было той динамики и агрессии, тех наших сильных качеств, на которые мы рассчитывали. Попытались вернуться в игру заменами и, наверное, были даже близки к тому, нагнетали, чтобы сравнять, но этот четвертый мяч, конечно, всё уже предопределил.

- Ваши идеи расшифруйте. Тройная замена, не самая стандартная замена. Какие идеи вы вкладывали? Что из этого сработало?

- Понятно, что какие-то вещи, кто-то не понравился, надо было более свежими игроками усиливать, надо было быть более настырными в организации атаки. Поэтому пытались различными перестроениями повлиять на ход матча. Наверное, в большей степени это удавалось, но с учетом того, что забили два мяча и были близки к тому, чтобы за счет подходов и каких-то определенных моментов… Понятно, что мы 0:3 проигрывали, и замены напрашивались.

- По первому голу вы сказали, что это ошибка. Это ошибка Лантратова или системный сбой в начале атаки?

- Мы точно это не наигрываем, у нас немного другие принципы игры. Сложно сказать, почему было принято такое решение и Ильи, проговорим на теории, проговорит тренер вратарей эти нюансы, и будем дальше работать.

- За российскую карьеру, наверное, самый слабый матч Монтеса. Это результат отлучки в сборную, или есть другие причины?

- Сложно сказать. Понятно, что он только приехал в четверг вечером, а вчера только размялся. Наверное, может быть, погода повлияла, в снег и мороз ему, может быть, не совсем привычно. Поэтому еще раз говорю, разберем. Если подытожить, с одной стороны, это больно очень и очень неприятно. Но с другой стороны, это очень хорошо, что нас опустили с небес на землю. Нам надо работать, пахать, нам необходимо быть более цельными в этих эпизодах.