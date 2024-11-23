Зарема: «Локомотиву» в матче со «Спартаком» не хватило Абены на поле

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова подвела итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором «красно-белые» на своём поле одержали разгромную победу над «Локомотивом» (5:2).

Зарема отметила, что результат встречи был предопеределён, так как «железнодорожникам» в игре не хватало защитника «Спартака» Миенти Абены.

«Весь план Галактионова на игру рухнул. К тому же Лантратов исполнил Лещука», — приводит слова Заремы Metaratings.ru.

Напомним, что благодаря победе команда Деяна Станковича поднялась на четвёртое место в турнирной таблице, опередив московское «Динамо».