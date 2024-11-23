Галактионов: «Мы не смогли справиться с Угальде»

Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением об игре форварда «Спартака» Манфреда Угальде в минувшем дерби.

Игра 16-го тура чемпионата России завершилась поражением «Локомотива» от «Спартака» со счетом 2:5. Угальде стал автором четырех забитых мячей и одной голевой передачи.

«Угальде — игрок высокого класса, его класс предопределил исход игры. Мы акцентировали внимание на его сильных качествах, но не смогли с ним справиться», — цитирует Галактионова «Чемпионат».

После 16 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 34 зачетных балла.