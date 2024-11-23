​Камоцци: «Спартаку» повезло продать Соболева за 10 миллионов»

Летом Александр Соболев покинул московский «Спартак» после четырёх лет выступлений и с большой помпой перебрался в питерский «Зенит». Однако там его результативность резко упала, в последние девяти матчах за клуб он не забил ни одного гола. Его неудачи прокомментировал Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна. Он считает, что «Спартаку» повезло продать Соболева за десять миллионов евро.

- Если смотреть со стороны, то можно согласиться, что «Спартаку» повезло продать Соболева за 10 миллионов евро, - цитирует слова Камоцци «ВсеПроСпорт».

В российском чемпионате проходят матчи шестнадцатого тура.