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​Камоцци: «Спартаку» повезло продать Соболева за 10 миллионов»

23 Ноября 2024 • 20:36 Комментировать (1)

Летом Александр Соболев покинул московский «Спартак» после четырёх лет выступлений и с большой помпой перебрался в питерский «Зенит». Однако там его результативность резко упала, в последние девяти матчах за клуб он не забил ни одного гола. Его неудачи прокомментировал Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна. Он считает, что «Спартаку» повезло продать Соболева за десять миллионов евро.

- Если смотреть со стороны, то можно согласиться, что «Спартаку» повезло продать Соболева за 10 миллионов евро, - цитирует слова Камоцци «ВсеПроСпорт».

В российском чемпионате проходят матчи шестнадцатого тура.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Соболев Франко Камоцци ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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8891SM
23 Ноября 2024 в 20:59
Надо было 30 просить, Зенит заплатил бы)))
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