Мостовой: Покер Угальде? Даже я столько не забивал в одной игре

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о покере форварда «красно-белых» Манфреда Угальде в дерби с «Локомотивом».

Игра 16-го тура чемпионата России завершилась со счетом 5:2 в пользу команды Деяна Станковича.

Мостовой заявил, что не смотрел игру, но ожидал увидеть победу от «Спартака». По мнению эксперта, покер является большим событием в жизни любого игрока.

— Даже я столько не забивал в одной игре, только на юношеском уровне, — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ на счету 22-летнего Угальде 12 забитых мячей в 16 сыгранных матчах.