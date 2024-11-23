Угальде: «Спасибо партнёрам, мы здорово сыграли и сегодня добились хорошей победы»

Лучший футболист встречи «Спартак» - «Локомотив» Манфред Угальде для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Было ли до этого у вас четыре гола в одном матче?

- Это первый раз для меня, первый покер.

- Как он стал возможен? Как это выглядело с поля?

- Невероятно счастлив. Спасибо богу, спасибо моим партнерам, мы здорово сыграли и сегодня добились хорошей победы.

- Это идеальный матч «Спартака» был? Что сегодня сделал «Спартак» такого, что, может быть, сделал впервые?

- Матч был хороший, во втором тайме «Локомотив» прибавил, что называется, вернулся в игру и забил голы. Но мы тоже смогли вернуться в тот темп, который задали в первом тайме, и забили свои мячи. Поэтому здорово всё получилось.

- Насколько нервными были минуты, когда во втором тайме «Локомотив» забил два гола?

- Было сложно, потому что такая ситуация может пошатнуть уверенность, но мы остались верны себе и продолжили играть, вернули эту уверенность и добились итогового успеха.

- Вы знаете, сколько у вас всего голов в чемпионате?

- Больше 10. Кажется, 12.

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- На сколько голов нацеливаетесь после этого покера?

- Не знаю, буду получать удовольствие от футбола. Чем больше забью, тем будет лучше.