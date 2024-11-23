Камоцци — о столичном дерби: «Это была лучшая игра «Спартака»

Советник бывшего президента московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци подвёл итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором «красно-белые» одержали разгромную победу в дерби против «Локомотива» (5:2).

Спортивный функционер назвал Манфреда Угальде, который отметился, покером, Эсекьеля Барко и Кристофера Мартинса игроками высокого уровня.

«Если мы говорим об этом сезоне, то это лучшая игра «Спартака». Команда показала огромный атакующий потенциал», — приводит слова Камоцци «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, уступая «Локомотиву» три очка.