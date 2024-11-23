Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, сможет ли команда бороться за топ-3 в чемпионате России после победы над «Локомотивом» (5:2).

«Это совершенно реально, правда, следующая игра не простая, так как «Краснодар» имеет шансы не только на медали, а на золото. Матч будет принципиальный, а то, что «Спартак» сейчас на подъёме и нашёл свою игру, говорит само за себя. Со стартовым составом команда определилась, по схеме тоже. Ребята тоже начали понимать друг друга. «Спартак» перестал заниматься ротацией и дёргаться», - сказал Гладилин.

Благодаря победе «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Краснодара».