Угальде за 80 минут сделал больше результативных действий, чем Соболев за весь 2024 год

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде за 80 минут матча 16-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива» (5:2) отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Таким образом, форвард сборной Коста-Рики сделал больше результативных действий за одну игру игру, чем нападающий питерского «Зенита» Александр Соболев за последний год в рамках чемпионата России. На его счету три забитых мяча и один ассист.

Напомним, что Соболев пополнил ряды команды с берегов Невы летом нынешнего года, перейдя как раз из «Спартака» за десять миллионов евро.