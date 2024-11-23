Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью сетевому изданию «Евро-Футболю.Ру» назвал ключевой момент в разгромной победе «красно-белых» над «Локомотивом» (5:2) в 16-м туре РПЛ.

«Сегодня всё по игре, практически все голы рабочие, превосходил «Спартак» соперника. На мой взгляд, самое приятное, что, когда «железнодорожники» забили два мяча, «Спартак» не стал прибиваться к своим воротам, не стал пытаться удержать перевес в один мяч, а игроки понеслись забивать дальше и нарастили преимущество. Это был ключевой момент в матче», - сказал Червиченко.

Благодаря победе «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Краснодара».

«Локомотив» с 34 очками остался на третьем месте.

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