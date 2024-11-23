«Спартак» пропустил впервые за четыре матча РПЛ

23 ноября московский «Спартак» с крупным счётом одолел у себя дома «Локомотив» (5:2) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

Лучшим игроком дерби был признан 22-летний нападающий «Спартака» Манфред Угальде, который оформил покер и сделал результативную передачу.

Стоит сказать, что «Локомотив» стал первой командой РПЛ, которой удалось поразить ворота «Спартака» за последние четыре тура. Ранее подопечные Деяна Станковича всухую одолели «Акрон» (4:0), ЦСКА (2:0) и «Пари НН» (2:0).

Соперником «Спартака» в 17-м туре чемпионата России станет «Краснодар». Игра пройдет 1 декабря.