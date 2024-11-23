«Будем делать выводы»: В руководстве «Локомотива» оценили разгромное поражение от «Спартака»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных подвёл итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором «железнодорожники» на выезде потерпели разгромное поражение от «Спартака» (2:5).

Спортивный функционер отметил, что нужно делать выводы, так как пока не получается играть после перерыва на международную паузу.

«Будем разбирать, почему так происходит вторую паузу подряд. Больше ничего говорит не буду», - приводит слова Нагорных «Чемпионат».

После 16 туров чемпионата России подопечные Михаила Галактионова занимают третье место в турнирной таблице, опережая «Спартак» на три очка.