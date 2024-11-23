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Батраков пока не тянет: три худших игрока суперматча «Спартак» – «Локомотив»

23 Ноября 2024 • 20:14 Комментировать (1)
Спартак Москва
5:2
Локомотив Москва

Ставим оценки футболистам Михаила Галактионова

Феерия атакующего футбола и гений Манфреда Угальде. Такое резюме можно сделать по московскому дерби, дополнительно выделив прекрасную игру Маркиньоса и Барко. «Спартак» разгромил «Локомотив», разгромил по делу. Правда, «железнодорожники» и сами приложили руку к собственному разносу. Уж слишком много было ошибок.

Из-за кого же случился разгром? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Михаила Галактионова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Спартак Москва5:2Локомотив Москва
(1:0) Угальде Манфред10'  
(2:0) Угальде Манфред21'  
(3:0) Угальде Манфред34'  
  55'Пиняев Сергей (3:1)
  63'Ньямси Жерзино (3:2)
(4:2) Угальде Манфред73'  
(5:2) Барко Эсекьель80'  
Максименко АлександрДенисов ДаниилДуарте АлексисБабич СрджанРябчук Олег  50'Мартинс Кристофер  62' 71' (Пруцев Данил ( 71') Умяров НаильБарко Эсекьель 90' (Зорин Даниил ( 90') Бонгонда Тео 71' (Медина Хесус ( 71') Угальде Манфред 90' (Николсон Шамар ( 90') Маркиньос VI
Запасные: Виллиан ЖозеМангаш РикардуАбена МиентиСелихов АлександрХлусевич ДаниилЗиньковский АнтонЗобнин РоманИгнатов Михаил
Лантратов ИльяНенахов Максим 47' (Сарвели Владислав ( 47') Ньямси Жерзино  41'Монтес Сесар  42'Самошников Илья  85'Баринов ДмитрийКарпукас Артём 47' (Пиняев Сергей ( 47') Сильянов АлександрБатраков Алексей  69' 79' (Севикян Эдгар ( 79') Тикнизян Наир 60' (Салтыков Никита ( 60') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 47' (Сулейманов Тимур ( 47'  67')
Запасные: Тимофеев АртёмПогостнов ЕгорРаков ВадимМорозов ЕвгенийМитрюшкин АнтонВеселов Даниил
23 ноября. Стадион "Лукойл Арена" (Москва).
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ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «СПАРТАК» – «ЛОКОМОТИВ»

АЛЕКСЕЙ БАТРАКОВ – 3,5. Ещё в последнем матче сборной России Батраков начал мудрить. Долго принимал решения, много разговаривал, больше старался запомниться, чем сыграть полезно. В дерби против «Спартака» эта «болезнь» продолжилась.

«Красно-белые» просто съели молодого, сыграв максимально просто и надёжно. Батракова 10 раз из 12 подвинули от мяча, обострить игру ему не дали ни разу, неплохой момент Алексей загубил сам. При 24-х потерях отдал 13 точных передач, получил жёлтую карточку и был заменён на 79-й минуте.

СЕСАР МОНТЕС – 2,5. А дальше – просто. Просто провалы в обороне «Локомотива». И если Ньямси своим голом немного оправдался за нерасторопность, то Монтес совсем вдрызг проиграл этот матч Угальде. Где был высокий мексиканский защитник? Даже сам не знает, наверное.

Манфред творил всё, что хотел. Выскаиквал на передачи из глубины и прострелы, разыгрывал «стеночки», обострял, скидывал, создавал, оформил покер (!) в итоге. А Монтес просто смотрел футбол. Ещё и жёлтую карточку на Угальде заработал.

ИЛЬЯ ЛАНТРАТОВ – 2,0. Провал на уровне Монтеса, но всё-таки именно Лантратов задал «темп» этому разгрому. Что его так отвлекло, почему он не заметил Угальде? Манфред налетел и обычный вынос превратил в гол. И это на десятой минуте. Грубейшая ошибка голкипера.

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Она положила начало разгрому, а дальше оборона «Локо» уже просто потеряла уверенность и посыпалась. Лантратов пропустил пять голов, так и не совершив толкового спасения. «Красно-белые» либо забивали, либо прощали сами.

Худший игрок матча
Илья Лантратов Сесар Монтес Алексей Батраков Другой, напишу в комментариях
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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8891SM
23 Ноября 2024 в 21:08
АЛЕКСЕЙ БАТРАКОВ – 3,5 -начало звезданутости? уже обсуждается куда лучше перейти, Барселона или Манчестер сити!!! В Спартаке Сычев был такой.
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Сегодня, 23 Ноября
21:08 · Россия. Премьер-лига
Маркиньос — о разгроме «Локомотива»: «Так и должен играть «Спартак»
21:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» продлила удачную серию, выиграв матч у «Родины»
21:00 · Россия. Премьер-лига
​Дьяков: «Никто не будет увольнять Карпина»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «Пока не хочу думать о проблемах, хочу порадоваться победе»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Монтес — о поражении от «Спартака»: Могу сказать, что сегодня на поле был не тот «Локомотив»
20:50 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «Победа в таком дерби со счетом 5:2 дорогого стоит»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «Работа всей команды вознесла Угальде на вершину»
20:38 · Россия. Премьер-лига
Зарема: «Локомотиву» в матче со «Спартаком» не хватило Абены на поле 1
20:37 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Мы не смогли справиться с Угальде»
20:36 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци: «Спартаку» повезло продать Соболева за 10 миллионов» 1
20:30 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Покер Угальде? Даже я столько не забивал в одной игре
20:30 · Россия. Премьер-лига
Угальде: «Спасибо партнёрам, мы здорово сыграли и сегодня добились хорошей победы»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Камоцци — о столичном дерби: «Это была лучшая игра «Спартака»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Угальде за 80 минут сделал больше результативных действий, чем Соболев за весь 2024 год
20:18 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» пропустил впервые за четыре матча РПЛ
20:17 · Россия. Премьер-лига
«Будем делать выводы»: В руководстве «Локомотива» оценили разгромное поражение от «Спартака» 3
20:11 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Спартак» — молодец, что добил «Локомотив» 1
20:10 · Россия. Премьер-лига
Угальде возглавил снайперскую гонку РПЛ благодаря покеру в дерби
20:05 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» пропустил с пенальти впервые за 51 матч
20:04 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» выиграл в четвёртом матче РПЛ подряд 1
19:57 · Россия. Премьер-лига
Форвард ЦСКА Койта: «У нас есть цель стать чемпионами»
19:46 · Россия. Премьер-лига
Угальде стал четвёртым игроком «Спартака», который отметился покером в матче чемпионата России
19:45 · Россия. Премьер-лига
Барко - автор седьмого гола в матче «Спартак» - «Локомотив»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Когда «Спартак» побеждает, душа радуется»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» 26 лет в чемпионате России не оформлял покер официально
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