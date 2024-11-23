Батраков пока не тянет: три худших игрока суперматча «Спартак» – «Локомотив»

Ставим оценки футболистам Михаила Галактионова

Феерия атакующего футбола и гений Манфреда Угальде. Такое резюме можно сделать по московскому дерби, дополнительно выделив прекрасную игру Маркиньоса и Барко. «Спартак» разгромил «Локомотив», разгромил по делу. Правда, «железнодорожники» и сами приложили руку к собственному разносу. Уж слишком много было ошибок.

Из-за кого же случился разгром? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Михаила Галактионова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «СПАРТАК» – «ЛОКОМОТИВ»

АЛЕКСЕЙ БАТРАКОВ – 3,5. Ещё в последнем матче сборной России Батраков начал мудрить. Долго принимал решения, много разговаривал, больше старался запомниться, чем сыграть полезно. В дерби против «Спартака» эта «болезнь» продолжилась.

«Красно-белые» просто съели молодого, сыграв максимально просто и надёжно. Батракова 10 раз из 12 подвинули от мяча, обострить игру ему не дали ни разу, неплохой момент Алексей загубил сам. При 24-х потерях отдал 13 точных передач, получил жёлтую карточку и был заменён на 79-й минуте.

СЕСАР МОНТЕС – 2,5. А дальше – просто. Просто провалы в обороне «Локомотива». И если Ньямси своим голом немного оправдался за нерасторопность, то Монтес совсем вдрызг проиграл этот матч Угальде. Где был высокий мексиканский защитник? Даже сам не знает, наверное.

Манфред творил всё, что хотел. Выскаиквал на передачи из глубины и прострелы, разыгрывал «стеночки», обострял, скидывал, создавал, оформил покер (!) в итоге. А Монтес просто смотрел футбол. Ещё и жёлтую карточку на Угальде заработал.

ИЛЬЯ ЛАНТРАТОВ – 2,0. Провал на уровне Монтеса, но всё-таки именно Лантратов задал «темп» этому разгрому. Что его так отвлекло, почему он не заметил Угальде? Манфред налетел и обычный вынос превратил в гол. И это на десятой минуте. Грубейшая ошибка голкипера.

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Она положила начало разгрому, а дальше оборона «Локо» уже просто потеряла уверенность и посыпалась. Лантратов пропустил пять голов, так и не совершив толкового спасения. «Красно-белые» либо забивали, либо прощали сами.